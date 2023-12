Velocizza il tuo PC gratis con il potente software di IObit

Velocizzare il PC gratis? La maggior parte dei programmi online promette risultati mirabolanti, ma il più delle volte si tratta di tool di prova, che al termine della scansione richiedono l’acquista della versione a pagamento. Questo non è il caso di Advanced SystemCar 17 Free, il programma di IObit, da oltre 15 anni leader del settore. Ecco il link per il download gratuito.

Advanced SystemCare 17 Free di IObit è il miglior programma per velocizzare i PC Windows. Uno dei suoi principali punti di forza è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la pulizia del computer, grazie alla quale è possibile ottenere il 20% di spazio in più su disco.

Velocizzare il PC gratis con Advanced SystemCare 17 Free di IObit

Con il software gratuito Advanced SystemCare 17 Free è possibile velocizzare l’avvio e la velocità di Internet. Da una parte vengono risolti i problemi del processo di avvio, dall’altra si mette mano alla configurazione del browser per rendere più veloce la connessione Internet.

Un ulteriore vantaggio è la protezione 100% della privacy. In che modo? Eliminando le proprie tracce lasciate durante la navigazione online, per un’esperienza più sicura. Questo torna molto utile nel caso si sia abituati a usare il computer per effettuare acquisti online e conservare i propri documenti più importanti.

Advanced SystemCare 17 Free di IObit è disponibile al download gratuito su questa pagina. L’utilizzo del software è alla portata di tutti, grazie alla sua semplicità d’uso.

