MOUSE WIRELESS a soli 9€?! (ed è anche Lenovo!)

No, non hai letto male. Amazon è completamente impazzito e ha deciso di scontare del 53% un mouse wireless targato Lenovo. Parliamo del 530 nella elegantissima colorazione “platinum”. Il suo prezzo arriva ad essere così di soli 9,00€, ma vediamo tutte le sue peculiarità nel dettaglio.

Tutte le caratteristiche del mouse wireless Lenovo

La vera chicca di questo mouse è la sua natura ambidestra, la quale permette di adattarsi perfettamente a qualsiasi mano, minimizzando l’affaticamento anche durante le lunghe sessioni al computer. La sua struttura è pensata, inoltre, per garantire un’impugnatura sicura e confortevole, rendendolo il compagno ideale per chi lavora molte ore al giorno.

Una delle caratteristiche più apprezzate del Lenovo 530 è la sua precisione e reattività grazie al sensore ottico da 1200 DPI, offrendo un tracciamento preciso e fluido su qualsiasi superficie.

Ovviamente, la connessione wireless a 2,4 GHz assicura una stabilità senza lag, consentendoti di lavorare senza interruzioni e collegando il mouse attraverso un dongle incluso.

E se dimentichi di mettere i tuoi dispositivi sotto carica, ti farà piacere sapere che, con una singola batteria AA, potrai utilizzare il mouse fino a 12 mesi senza doverlo ricaricare, eliminando qualsiasi preoccupazione. Inoltre, grazie alle sue dimensioni compatte e al peso leggero, questo mouse è estremamente portatile, ideale da portare con te ovunque tu vada.

E per iniziare a utilizzarlo, non ti basterà far altro che inserire il nano ricevitore USB nel computer e sei pronto per iniziare a lavorare.

Se eri alla ricerca di un mouse wireless che potesse liberare la tua scrivania dai cavi, o da poter facilmente portare appresso insieme a te, Lenovo 530 ha tutte le carte in regola. Prendilo per soli 9,00€, grazie al ribasso del -53%!