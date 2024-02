Vecchia autoradio subito SMART con questo gadget PAZZESCO a 14,99€ (-50%)

Con questo gadget strepitoso, potrai portare subito a nuova vita anche la più vecchia delle autoradio. Basta che ci sia una porta jack audio da 3,5 mm e immediatamente questo dispositivo sarà pronto all’uso. Otterrai connettività Bluetooth per collegare il tuo smartphone e trasmettere la musica da riprodurre, ma non solo. Infatti, funzionerà anche come un vero e proprio sistema di vivavoce.

Adesso a metà prezzo su Amazon, puoi portarlo a casa a 14,99€ appena in questo momento: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Lo ricevi in modo super veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.

Semplicissimo da utilizzare, è dotato di batteria integrata ricaricabile. Lo colleghi tramite jack audio da 3,5 millimetri ed è pronto all’uso. Abbina il tuo smartphone tramite Bluetooth e usalo per trasmettere la musica che ti piace di più oppure per parlare al telefono tramite vivavoce.

Ogni ricarica della batteria di questo dispositivo ti offre 26 ore di utilizzo senza il vincolo dei cavi. Quando è scarico, basterà utilizzare il cavo USB in dotazione per effettuare la ricarica. Insomma, un prodotto versatile e facilissimo da utilizzare.

Non perdere l’occasione di risparmiare il 50% su questo dispositivo, che renderà subito smart la vecchia autoradio. Spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne e averlo a 14,99€ appena con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.