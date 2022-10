I vantaggi della tecnologia dual–mode di una carta TOT

I conti aziendali online sono una realtà concreta, spesso capace di offrire delle caratteristiche molto apprezzate dagli imprenditori.

In questo contesto, il binomio conto e carta TOT rappresenta una delle migliori soluzioni attualmente presenti sul mercato. Tra i vari vantaggi legati a tale piattaforma vi è senza ombra di dubbio la tecnologia dual-mode: ma di cosa si tratta?

La carta Visa Business Credit legata al suddetto conto usufruisce di una tecnologia innovativa, in grado di attivare in qualunque momento un plafond di credito per gli acquisti aziendali. Il tutto per pagamenti fino a 60 giorni, senza alcun tipo di interesse.

Un vantaggio consistente, tenendo conto che la carta Tot permette di effettuare acquisti sia online che offline, utilizzando i pagamenti classici o adottando soluzioni più comode e moderne (contactless, Google Pay e PayPal).

La carta in dotazione poi, presenta altri vantaggi legati al circuito Visa, come la protezione su acquisti e prelievi effettuati con la stessa. Quanto detto finora però, è solo una piccola parte di ciò che TOT offre ai suoi clienti.

Non solo dual-mode: tutti i vantaggi del conto e carta TOT

TOT offre un conto aziendale online flessibile e potente, realizzato da una compagnia fintech italiana.

A livello pratico, con un solo canone questa offre un IBAN italiano, la possibilità di effettuare bonifici SEPA online (senza limiti di importo), un servizio SDD per le utenze oltre alla possibilità di pagare moduli F24 direttamente online.

Infine, va tenuto conto delle solide fondamenta su cui si appoggia TOT. Si parla di una partnership con Banca Sella, la più grande banca privata italiana, che offre adeguate garanzie ai suoi clienti.

Non solo: grazie alla burocrazia ridotta, la richiesta di apertura di un conto TOT richiede appena 10 minuti e una quantità minima di informazioni e documenti.

