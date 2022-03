Usate Apple TV su Android o Google TV? Ci sono BRUTTE sorprese

Secondo quanto si apprende, sembra che l'applicazione di Apple TV su dongle e chiavette Android e Google TV ora non consenta più il noleggio e l'acquisizione di un film. Tuttavia, si possono ancora sottoscrivere abbonamenti su Apple TV+.

Secondo quanto si apprende, sembra che questa modifica potrebbe essere stata fatta al fine di pagare la commissione del 30% di Google sulle vendite che avvengono sui suoi store.

A confermare questa indiscrezione ci pensa il portale di FlatpanelsHD che ha ribadito i sospetti di alcuni utenti su Reddit. Ecco cosa si legge:

Come detto quindi, il portale ipotizza che questo stia avvenendo al fine di evitare le commissioni del 30% sugli acquisti/abbonamenti fatti all'interno della piattaforma:

Non è chiaro il motivo per cui Apple ha declassato la sua app su Android TV e Google TV, ma potrebbe essere correlato alle commissioni. Come Apple, Google addebita una commissione del 30% sugli acquisti in-app, ma in passato non tutti gli acquisti in-app erano coperti dall'accordo. È possibile che siano stati introdotti nuovi termini.