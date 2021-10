Usare l'iPad come secondo monitor di un PC Windows: ecco come

L'applicazione Luna Display ora può trasformare il vostro iPad in un display secondario per PC Windows . Vediamo come fare.

iPad e Windows 11: si può fare

All'inizio di quest'anno, Luna Display ha aggiunto il supporto Ethernet e Thunderbolt alla sua modalità di visualizzazione per Mac. Ora l'azienda ha rilasciato un altro grande aggiornamento che introduce il supporto a Windows 11 che può farvi utilizzare il vostro iPad come un display secondario per il PC.

La nuova funzionalità iPad con PC Windows viene fornita con la versione 5.0 di Luna Display. Oggi Astropad ha comunicato il rilascio con un post sul blog e in un comunicato stampa.

Usa un iPad come secondo display per il tuo PC! Abbiamo completamente riprogettato le app per supportare sia PC che Mac e abbiamo aggiunto una nuova unità Luna Display HDMI. Insieme al supporto per Windows, questo aggiornamento apporta miglioramenti significativi anche sul lato Mac: gli utenti con Mac M1 sperimenteranno un flusso di installazione più veloce.

Luna Display utilizza un piccolo dongle USB-C, Mini DisplayPort o HDMI per consentire all'iPad o altri dispositivi di funzionare come un display esterno sia con Mac che con PC (USB-C o HDMI per PC e USB-C o MiniDisplayPort per Mac).

Affinché la nuova compatibilità funzioni con iPad, ecco i requisiti minimi:

PC principale: Microsoft Windows 10 a 64 bit, build 1809 o successiva;

iPad: iOS 12.1 o successivo;

WiFi/Rete consigliati: 802.11n o Ethernet cablata.

Per festeggiare l'uscita della nuova funzionalità, Astropad sta facendo uno sconto del 20% per Luna fino al 15 ottobre. Normalmente il kit è in vendita a $ 129, ma adesso arriva a 104 dollari. Speriamo che arrivi anche da noi. Ci sembra una feature super utile.