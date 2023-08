L'editor PDF definitivo e multipiattaforma: UPDF (sconto 63%)

Se sei alla ricerca di un editor PDF potente e versatile, UPDF è ciò che fa per te. È una soluzione all-in-one che integra tutto ciò che serve all’interno di un’interfaccia accessibile, per computer macOS e Windows, ma anche su smartphone e tablet con sistema operativo iOS, iPadOS e Android. Si tratta di una soluzione completa, con strumenti dedicati alla lettura dei documenti, all’aggiunta di annotazioni, alla loro modifica, alla conversione, alla firma e alla traduzione. Può inoltre proteggerli applicando una crittografia avanzata, organizzarli in locale o mediante sincronizzazione nel cloud e riassumerne il contenuto.

Ciliegina sulla torta: con una singola licenza è possibile usufruirne su più dispositivi, senza alcuna spesa aggiuntiva. Oggi, per i lettori di Telefonino, c’è l’opportunità di ottenere uno sconto del 63% sull’acquisto della versione Pro. Maggiori informazioni sulla promozione sono riportate a fondo articolo.

Le caratteristiche di UPDF, l’editor PDF definitivo

Tra le caratteristiche, spicca quella relativa alla gestione del flusso di lavoro, semplificata e alla portata di tutti, anche quando si utilizzano più dispositivi con piattaforme differenti. Ad esempio, è possibile iniziare ad aggiungere testo, immagini o collegamenti ipertestuali, intestazioni e piè di pagina sul notebook in ufficio, per poi proseguire sul PC desktop a casa oppure sul telefono, mentre si è in viaggio.

Oltre a poter aprire e leggere i documenti, UPDF permette di mostrarli in diverse modalità: come uno slideshow, una pagina alla volta, con due pagine insieme o mediante scorrimento. Non manca poi la possibilità di evidenziare e sottolineare, aggiungere commenti e annotazioni, sticker, forme e la propria firma.

È garantita la piena libertà in termini di conversione: tra i formati supportati figurano tutti quelli più comuni, da Word a Excel, passando per CSV, PowerPoint, TXT, RTF, HTML, XML, PDF/A, GIF, PNG, JPEG, BMP e altri ancora.

Nulla è lasciato al caso sul fronte della sicurezza. C’è la possibilità di impostare una password sia per l’apertura dei documenti che per concedere le singole autorizzazioni a coloro che andranno a consultarli.

Concentrando l’attenzione sull’organizzazione delle pagine, le opzioni proposte da UPDF permettono di inserirne di nuove, di eliminarle, di dividerle, di estrarle, di sostituirle e di modificarne l’ordine in modo rapido.

Questo mese, UPDF ha introdotto la funzione di creazione dei moduli PDF compilabili. Consente agli utenti di inserire in modo semplice moduli PDF compilabili e di riempirli, di firmarli e di condividerli senza difficoltà. Grazie a un’interfaccia intuitiva, è possibile personalizzarli facilmente con numerosi elementi come i campi di testo, le caselle di controllo, i pulsanti di opzione, i menu a discesa e altro ancora. Fornisce inoltre parecchie opzioni per modificare le proprietà dei moduli, dalle azioni dei campi alle formule di calcolo.

Grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale, UPDF è in grado di riassumere il contenuto di un documento, di tradurlo e di spiegarlo.

L’integrazione di ChatGPT consente all’editor di fornire una sintesi dei documenti, utile per comprendere in modo rapido i punti chiave dei PDF più lunghi. Il riassunto generato è conciso ed evita all’utente di dover leggere tutte le pagine, con un notevole risparmio in termini di tempo. Inoltre, l’IA permette di capire i concetti complessi e il significato dei termini sconosciuti, ad esempio quelli riconducibili al gergo tecnico, semplicemente chiedendone la spiegazione all’interno dell’interfaccia di chat.

Come già anticipato, è possibile incaricare l’intelligenza artificiale della traduzione dei documenti. Gli utenti sono liberi di eseguire la conversione da una lingua all’altra dell’intero file oppure delle singole porzioni selezionate.

Sempre per quanto riguarda le caratteristiche, ci sono il riconoscimento del testo OCR e l’esportazione senza filigrana per la versione Pro.

UPDF, i punti di forza dell’editor PDF

Come già scritto in apertura, UPDF è una soluzione all-in-one e multipiattaforma per la gestione completa dei file PDF. Ecco i sistemi operativi per i quali è garantito il pieno supporto, con la possibilità di sincronizzare il flusso di lavoro da un dispositivo all’altro.

macOS (versione 10.14.6 e successive);

Windows (versione 7 e successive);

iOS (versione 14.0 e successive);

iPadOS (versione 14.0 e successive);

Android (versione 6.0 e successive).

Facendo leva sulle potenzialità dell’IA, può diventare un vero e proprio assistente utile per meglio interpretare il contenuto del documento (spiegandolo o generando un riassunto) o per tradurlo in pochi istanti, con un notevole risparmio in termini di tempo.

Quanto costa? Poco, anzi pochissimo. Si parte da 29,99 euro per l’abbonamento annuale, mentre il piano a vita costa solo 45,99 euro. C’è anche la formula per gli studenti offerta a 24,99 euro Volendo, è possibile aggiungere il pacchetto l’add-on per le funzionalità di intelligenza artificiale, scegliendo tra una sottoscrizione mensile oppure annuale.

Un altro valore aggiunto è quello costituito dal supporto continuo del team al lavoro su UPDF, attraverso il rilascio di aggiornamenti che, periodicamente introducono miglioramenti e nuove funzionalità.

L’offerta speciale per i lettori di Telefonino: sconto 63%

Ecco dunque quanto proposto dalla soluzione all-in-one e multipiattaforma di UPDF: gestione avanzata dei documenti PDF, possibilità di modificare e di sincronizzare i file su più dispositivi, aggiungendo annotazioni e convertendo il risultato finale nel formato desiderato, protezione con password e crittografia avanzata, aggiunta, rimozione e sostituzione rapida delle pagine, impiego dell’intelligenza artificiale per velocizzare le operazioni. Tutto questo, oggi, è in sconto del 63% per i lettori di Telefonino.

Si tratta la scelta giusta per chi cerca un editor PDF potente e versatile, con funzionalità evolute e accessibili da qualsiasi piattaforma, non solo da notebook e computer desktop, ma anche da smartphone e tablet. Non sarà più necessario ricorrere a procedure complesse, stampe e scansioni, quando si ha la necessità di creare o di compilare un file. Tutto è a portata di click e di tap in mobilità.

Come abbiamo già scritto, una sola licenza per UPDF è utilizzabile su più dispositivi (fino a un massimo di quattro). Inoltre, lo sviluppatore garantisce un rimborso completo entro 30 giorni se non soddisfatti.