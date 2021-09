Unreal Engine 5, nuovo gioco (tech demo) gratis su Steam

Dopo il reveal della prima tech demo Alpha Point, sviluppata dagli autori di Gears of Wars, un altro team di sviluppo sta testando le potenzialità del nuovo Unreal Engine 5. Il gioco in questione si chiama The Market of Light ed è disponibile su Steam in maniera del tutto gratuita.

Il giocatore deve – nei panni di una lucciola – esplorare un mercato cittadino per raccogliere dei piccoli globi di luce. Lo studio di sviluppo Historia ha approfittato dell'accesso anticipato al nuovo Unreal Engine 5, per inserire nel gioco tutti gli elementi peculiari del motore grafico, mostrando le potenzialità delle tecnologie Lumen e Nanite.

L'illiminazione dinamica e l'illimitato numero di poligoni offrono un livello di fotorealismo mai visto prima, l'eperienza videoludica ha una durata di circa 30 minuti e serve a mostrare ai giocatori le enormi potenzialità del nuovo UE5. La visuale del piccolo insetto permette di mostrare da molto vicino la qualità grafica degli elementi inseriti, come i fili d'erba o la frutta e la verdura in vendita al mercato.

La tech demo The Market of Light è già disponibile al download gratuito su Steam, la pagina ufficiale mostra i requisiti hardware minimi, si richiede almeno un processore quad core a 3.2 GHz, 8GB di RAM e un scheda video Nvidia GeForce GTX 1070.