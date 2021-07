Il nuovo motore grafico Unreal Engine 5 promette grandi cose, le prime immagini mostrate hanno alzato l'asticella delle aspettative e presto verrà presentata la tech demo ufficiale. Si chiama Alpha Point ed è sviluppata da The Coalition, autori di Gears of War nonché un team che ben conosce l'Unreal Engine.

L'immagine catturata da Xbox Series X non fa vedere molto del “gioco”, ma mostra una qualità grafica mozzafiato e ai limiti del fotorealismo. L'ambientazione ricorda molto la prima tech demo mostrata da Epic Games, probabilmente le due produzioni condividono alcuni assets grafici.

La demo tecnica sarà presentata il prossimo 20 luglio, in occasione dell'evento Epic Games alla GDC 2021, saranno mostrate le principali novità del nuovo motore grafico e le enormi potenzialità delle tecnologie Lumen, Nanite, MetaHumans e Megascans. Lo sviluppatore ha annunciato che durante l'evento si parlerà anche del futuro del cross-platform e di molto altro ancora.

Non ci resta che attendere ancora una settimana per vedere all'opera il nuovo Unreal Engine 5, grazie alla tech demo Alpha Point di The Coalition Studios.

Videogames