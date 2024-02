Uno SCONTO così per Zelda Breath of the Wild non si vedeva da tempo

Ci è voluto un po’ di tempo per rivedere uno sconto di questo genere, ma finalmente è arrivato. Oggi puoi acquistare il bellissimo The Legend of Zelda: Breath of The Wild per Nintendo Switch al prezzo eccezionale di 45,99 euro invece 59,99. Considerando con quanta fatica i giochi Nintendo vengano proposti con sconti interessanti è un’occasione che non puoi farti scappare.

Zelda Breath of The Wild in offerta: recupera questo capolavoro

The Legend of Zelda Breath of The Wild è il capolavoro che ha sconvolto la line-up di Nintendo Switch ormai diversi anni fa. Questo titolo rivoluziona il concetto di avventura che ha caratterizzato la serie per oltre 30 anni, mantenendo però salda la sua essenza fondamentale.

Vivendo un’epica avventura, esplorerai il vasto regno di Hyrule tra campi, foreste e montagne per svelare i misteri che circondano il destino del regno. Il protagonista, Link, si risveglia dopo un sonno durato ben 100 anni, trovandosi in un luogo sconosciuto e in rovina, privo di ricordi del suo passato. Deciso a recuperare la memoria e a comprendere le tragedie che hanno colpito Hyrule, Link intraprende un viaggio epico attraverso terre desolate e pericolose. Tuttavia, un’oscura minaccia incombe sul regno, mettendo alla prova le capacità dell’eroe leggendario.

Ciò che ha permesso a Breath of The Wild di conquistare stampa e pubblico è la libertà concessa al giocatore. Per la prima volta nella serie, Link è libero di esplorare un vasto mondo open-world, dove ogni angolo può essere esplorato e ogni luogo visibile può essere raggiunto.

