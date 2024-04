Universo PLAYSTATION 5 in gran sconto su Amazon: Console e giochi (50%)

Tra le console gaming più acclamate è impossibile non citare la PlayStation 5. Da quando sono uscite le versioni slim, le vendite sono salite ma se tu hai aspettato il momento giusto per portarla a casa in sconto, questo è il tuo momento.

Su Amazon l’universo SONY è in promozione e ti dico subito che sul modello SLIM standard Edition hai un ribasso del 16% di cui approfittare (acquistala subito a soli 461€). Visto che poi la devi mettere alla prova fin dal primo secondo, non perdere neanche alcuni dei titoli più ambiti con sconti fino al 50%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia. È possibile pagare anche a rate.

PlayStation 5 Slim e non solo: anche diversi giochi

La PlayStation 5 è stata una rivelazione nel mondo delle console. Da quando è approdata sul mercato hai un sistema iper veloce con grafica avanzata e sistema di gioco immersivo grazie a features come i grilletti adattivi e il feedback aptico.

Se non hai acquistato la versione classica perché aveva delle dimensioni un po’ troppe elevate, ora con la versione SLIM hai il pane per i tuoi denti. Questa versione che ti sto proponendo è quella standard quindi con lettore CD. Tutto il resto? Rimane invariato. Approfitta della promozione su Amazon del 16% per acquistarla a 461€.

Visto che bisogna testarla fin da subito, ti propongo anche 3 titoli in promozione che sono perfetti per scoprire le abilità della tua console gaming.

Non ti perdere MORTAL KOMBAT 1 in promozione su Amazon a soli 37€ con sconto del 50%.

Final Fantasy VII Rebirth in versione standard edition in promozione su Amazon a soli 56,99€ con sconto del 30%.

Alone in The Dark in promozione su Amazon a soli 50€ con sconto del 17%.

Ti ricordo che le spedizioni sono completamente gratuite e che c’è la possibilità di acquistare anche a rate per importi superiori a 100€.