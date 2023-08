Unieuro Xiaomi Days: PREZZI FOLLI per pochissimi giorni

Risparmia grazie agli Unieuro Xiaomi Days, pochissimi giorni in cui tantissimi prodotti del brand sono scontati a prezzi folli. A partire da 79 euro puoi acquistare un ottimo smartphone per te o per la persona che ami. Un’occasione unica da prendere subito al volo. Ma devi sbrigarti perché le scorte si stanno esaurendo e vince chi arriva prima. Tra l’altro tutti i prodotti hanno la consegna gratuita inclusa e possono essere pagati anche a rate tasso zero.

Come questo Xiaomi Redmi A1, tuo a soli 79 euro, invece di 119,99 euro. Nella sua elegante e vivace colorazione azzurra è davvero bello da vedere. Inoltre, essendo particolarmente compatto, è anche piacevole da portare sempre con sé. Essenziale, le funzionalità che offre sono ben studiate e realizzate. Con una batteria da 5000 mAh hai più giorni di autonomia con una ricarica. Inoltre, il Chip MediaTek Helio A22 garantisce buone prestazioni.

Unieuro Xiaomi Days: una marea di sconti

Questo weekend sarà all’insegna degli sconti. Grazie agli Unieuro Xiaomi Days hai la possibilità di aggiudicarti un ottimo smartphone a prezzi spettacolari. Scegli quello che più ti piace e risparmia tantissimo. Le offerte che trovi su questa pagina sono spaziali. Tra l’altro hai la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero quando l’importo supera i 30 euro di spesa.

Come questo Xiaomi Redmi Note 12, tuo a soli 179 euro, invece di 279,90 euro. Risparmi esattamente 100,90 euro dal prezzo di listino ottenendo uno smartphone eccellente sotto ogni aspetto. Pensa, il display AMOLED da 6,67 pollici offre una frequenza di aggiornamento da 120Hz. Una particolarità per questa categoria. E con il processore Qualcomm Snapdragon 685 sei sempre un passo avanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.