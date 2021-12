Acquista un Samsung Galaxy S21+ e Unieuro ti regala un Chromebook Go

Unieuro batte, forte, sempre! E con questa iniziativa BOMBA è impossibile resistere alle sue promozioni. Con il volantino I Natalissimi, la nota catena italiana ha aggiunto una fantastica novità che promette un omaggio davvero esclusivo. In pratica, acquistando l'incredibile Samsung Galaxy S21+ 5G a soli 749 euro, anziché 1.049 euro, avrai diritto a un regalo incredibile, il Galaxy Chromebook Go. Non è solo questo Galaxy S21+ 5G di Samsung a beneficiare della promozione. Scopriamo insieme gli altri due modelli. Ma occorre sbrigarsi perché l'offerta è valida fino a esaurimento scorte e il regalo lo ricevi solo se acquisti uno dei tre prodotti in promozione entro il 19 dicembre 2021.

Unieuro ti regala un Chromebook Go se acquisti un Samsung Galaxy S21+ 5G, Z Flip 3 5G o Z Fold3 5G

Vuoi ricevere anche tu in regalo un fantastico Chromebook Go per vivere tutta l'esperienza dell'ecosistema Galaxy? Allora devi approfittare della fantastica promozione di Unieuro che, in collaborazione con Samsung, ti dà diritto a un Galaxy Chromebook Go completamente gratis se acquisti uno di questi 3 modelli smartphone presenti sul volantino I Natalissimi:

Come funziona questa incredibile promozione di Unieuro? In pratica, dopo aver acquistato uno di questi tre smartphone Samsung, l'utente deve registrare entro il 9 gennaio 2022 il suo nuovo smartphone caricando la sua prova d'acquisto sul sito ufficiale Samsung dedicato a questa iniziativa. Tutto qua, entro 180 giorni riceverà all'indirizzo indicato in sede di registrazione dell'acquisto un meraviglioso Galaxy Chromebook Go, grazie al quale potrà godersi l'esperienza Galaxy in purezza e completamente gratis.

Un'ottima opportunità non solo per cambiare smartphone, ma anche per ricevere un regalo davvero utile. L'offerta è vantaggiosa perché non solo potrai acquistare un Samsung Galaxy S21+ 5G, un Galaxy Z Flip 3 5G oppure un Galaxy Fold3 5G a un prezzo incredibilmente scontato, ma addirittura riceverai in regalo un Galaxy Chromebook Go!