Unieuro Apple Back to School: fino a 300 euro di rimborso acquistando un Mac

I Mac tornano protagonisti in casa Unieuro grazie all’iniziativa Back to School a loro dedicata. Acquistando infatti un nuovo computer della casa di Cupertino entro il 19 settembre, sarà possibile ricevere un rimborso del valore massimo di 300 euro.

La promozione Apple Back to School di Unieuro prevede il ritiro di un PC usato, componente fondamentale e indispensabile per ricevere il rimborso fino a 300 euro. Tra i prodotti che partecipano alla promo vi è anche il MacBook Air 13 con a bordo il processore M2, già in offerta di suo a 999 euro, e il Mac mini con lo stesso processore in vendita a 579 euro.

Come funziona la promozione Unieuro Apple Back to School

Il funzionamento del Back to School Apple Edition di Unieuro è piuttosto semplice. Il primo passaggio prevede l’acquisto di un Mac tra quelli in offerta entro il 19 settembre, data limite della promozione.

Entro 15 giorni dalla data di acquisto, si dovrà richiedere il rimborso attraverso una pagina dedicata del sito Unieuro, che verrà indicata subito dopo aver completato l’ordine del computer. Perché la richiesta vada a buon fine, ricorda di conservare una copia della ricevuta fiscale ottenuta dopo l’acquisto.

Dopo aver inviato la richiesta, entro 3 giorni lavorativi riceverai una e-mail di approvazione da parte di Opia Limited, la società che si occupa di valutare il dispositivo usato. Nell’e-mail sarà presente anche un modulo da scaricare, compilare e inviare entro 15 giorni insieme proprio al computer da dare in permuta. Le spese di spedizione sono a carico di Opia.

Entro 10 giorni dalla ricezione della merce, Opia si pronuncerà circa la sussistenza dei criteri di accettazione, comunicando il valore di valutazione. Quest’ultimo verrà poi riconosciuto tramite bonifico bancario entro 30 giorni solari.

Ma ecco alcuni dei Mac da prendere in considerazione nell’ambito della promozione Back to School di Apple:

Per tutti gli altri modelli in promozione, collegatevi su questa pagina del sito ufficiale Unieuro.