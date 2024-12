Una versione più avanzata di Gemini 2.0 è disponibile per gli abbonati Advanced

Gemini 2.0 Flash è stato annunciato soltanto la scorsa settimana e la sua versione Experimental è stata resa disponibile agli utenti web (e smartphone, ma solo se iscritti al programma beta di Google). L’azienda ora ha lanciato un nuovo modello in test: Gemini 2.0 Experimental Advanced, forse un’anticipazione di Gemini 2.0 Pro, a cui potranno accedere solo gli abbonati Gemini Advanced.

Si tratta di Gemini 2.0 Pro?

Il nuovo modello avanzato, nello specifico è chiamato Gemini-Exp-1206, offre “prestazioni notevolmente migliorate su attività complesse come codifica, matematica, ragionamento e rispetto delle istruzioni”. È disponibile su desktop e web mobile, non su app.

Gemini 2.0 Experimental Advanced può essere utilizzato per “gestire attività complesse con maggiore facilità”, oltre che per “affrontare sfide di codifica complesse, risolvere problemi matematici per progetti scolastici o personali o fornire istruzioni dettagliate e articolate in più fasi per elaborare un piano aziendale personalizzato”.

Trattandosi di un modello sperimentale, Google avverte che “potrebbe non funzionare come previsto”. Inoltre, non ha accesso a informazioni in tempo reale e non è compatibile con alcune funzionalità Gemini. È possibile che Gemini-Exp-1206 sia una versione 2.0 Pro o addirittura superiore, ma al momento non è stato ancora specificato. Potranno accedervi, al momento, soltanto gli utenti abbonati a Gemini Advanced.