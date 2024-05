Una REALE in cucina: friggitrice ad aria Princess da 6.5L prezzo REGALO

Un prodotto che puoi trovare soltanto su Amazon visto che si tratta di una esclusiva. Come dire di no a questa friggitrice ad aria che sa il fatto suo, soprattutto quando ti mette a disposizione 6.5L di capienza per cucinare per tutta la famiglia? Ottima, con display LED e tanti programmi già integrati.

Collegati su Amazon dove lo sconto del 16% ti strizza l’occhio e completi l’acquisto ad appena 75,99€. Ti basta un click per aggiungerla al tuo carrello e riceverla a casa.

Ricorda che le spedizioni sono completamente gratuite se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Friggitrice ad aria Princess: un prodottino che in cucina fa faville

Princess è un marchio che tanti utenti hanno scelto e fatti dire che sono rimasti tutti entusiasti. Questa friggitrice ad aria, ad esempio, ha una capienza eccellente soprattutto se in casa siete più di due persone e ti permette di cucinare con pochissimi grassi senza rinunciare al gusto.

Nonostante le dimensioni interne, rimane abbastanza compatta quindi è una passeggiata da mettere in cucina. Se non hai tanto spazio, sono sicura che troverai comunque un compromesso.

Scegli cosa cucinare e seleziona uno dei programmi prestabiliti che sono rapidi e semplici oppure creane uno personalizzato optando per una temperatura a scelta fino ai 200° e il timer.

Rispetto al forno classico consuma il 60% in meno dell’energia e non pesa assolutamente in bolletta. Sotto questo punto di vista è un ottimo affare.

Una volta che hai finito non ti spremere al lavandino visto che le componenti possono essere infilate in lavastoviglie senza problemi.

Ti ricordo che si tratta di un prodotto venduto in esclusiva quindi non lo puoi trovare altrove. Collegati immediatamente su Amazon se sei interessato alla friggitrice ad aria Princess da 6,5L e acquistala con soli 75,99€ con lo sconto del 16%.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.