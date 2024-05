Una POTENZA di localizzatore GPS a 4,92€ su Amazon: sconto SHOCK (-70%)

Con questo potente localizzatore GPS portatile la tua auto, e in generale quello a cui tieni, saranno al sicuro, monitorati e protetti. Un dispositivo potentissimo, che ora porti a casa a prezzo pazzesco da Amazon, grazie a una combinazione di sconti. Infatti, seguendo queste istruzioni avrai la possibilità di prenderlo a 4,92€ appena da Amazon con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Per averlo, basterà:

copiare fra gli appunti il codice ” LWLU3GL6 “;

” LWLU3GL6 “; attivare il coupon in pagina ;

; mettere il prodotto nel carrello e completare il tuo ordine.

Lo ricevi in modo super rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.

Questo avanzato dispositivo di tracciamento offre una copertura globale completa, grazie alla sua scheda SIM internazionale integrata (che funziona tramite abbonamento mensile super economico). Puoi localizzare in tempo reale auto, bambini, animali domestici, valigie e molto altro, ovunque ti trovi nel mondo. Basta scaricare l’app dedicata Tracker One su iOS o Android e avrai il controllo totale sulle tue cose più preziose.

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo dispositivo è la sua straordinaria durata della batteria. Grazie alla potente batteria ricaricabile da 6000 mAh, il dispositivo può funzionare fino a 30 giorni in modalità di risparmio energetico. Ciò significa che non dovrai preoccuparti di ricaricarlo costantemente, garantendo un servizio ininterrotto.

Ma le funzionalità di questo tracker non finiscono qui. È dotato di allarmi intelligenti, come l’avviso di velocità eccessiva, l’allarme di recinzione geografica e l’allarme di smantellamento. Così sarai subito avvisato se qualcosa dovesse andare storto. E grazie alla sua precisione di posizionamento fino a 5 metri, puoi essere certo di tracciare con assoluta accuratezza la posizione dei tuoi beni.

L’installazione è inoltre semplicissima. Grazie al potente magnete, il tracker può essere facilmente fissato a qualsiasi superficie, rendendolo perfetto per auto, bagagli, zaini e molto altro. Non perdere l’occasione di concludere un sensazionale affare su Amazon e approfitta adesso dell’opportunità di portare a casa questo localizzatore GPS a 4,92€ appena in promozione:

Arriva a casa in modo super rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma non c’è tempo da perdere. Infatti, le scorte a disposizione sono super limitata.