Una lingua o 14? I piani Babbel sono in sconto fino al 60%

Scopri il mondo con una lingua in più: Babbel, leader nell’apprendimento delle lingue online, ti offre un’opportunità imperdibile con sconti fino al 60% grazie a una promozione valida soltanto per un periodo limitato.

A vita o in abbonamento? Gli sconti Babbel

Cosa offre la promozione? Accesso illimitato per sempre, con la migliore offerta Babbel a vita: lezioni, giochi e podcast in ben 14 lingue senza abbonamento, a 239,99 euro invece di 599,99. Preferisci un impegno a breve termine? Babbel ti offre un’opzione flessibile con il 50% di sconto sull’abbonamento annuale. Pagherai solo 5,99 euro al mese per un accesso illimitato per 12 mesi, con lezioni, giochi e podcast disponibili in una lingua a tua scelta.

Al tuo fianco ci sarà la Babbel App, che mette a disposizione degli utenti corsi progettati per adattarsi alla tua routine quotidiana. Fai esercizio con lezioni basate su situazioni di vita quotidiana e dialoghi realistici. Crea una routine di studio efficace e flessibile, adatta ai tuoi impegni e alle tue abitudini.

Investi nel tuo successo con le videolezioni di Babbel Live. Impara con insegnanti esperti e qualificati, guadagnando sicurezza rapidamente con lezioni incentrate sulla vita di tutti i giorni. Scegli tra centinaia di lezioni Live e continua a imparare autonomamente con la Babbel App.

Babbel ha già ottenuto oltre 10 milioni di abbonamenti e il 92% degli utenti ha migliorato le proprie capacità linguistiche in soli 2 mesi. Con corsi creati da un team di oltre 150 esperti in didattica, puoi fidarti della qualità e dell’efficacia di Babbel per il tuo percorso linguistico.

Ottieni sconti fino al 60% sui piani Babbel: la promozione è disponibile soltanto per un periodo di tempo limitato, perciò se sei interessato approfittane prima che finisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.