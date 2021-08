Una bella bottiglia termica ti cambia la vita: se ti piace andare in giro e avere acqua o bibite sempre fredde, questa è il prodotto che fa per te. In promozione su Amazon la paghi solamente 13,74€ che è un piccolo prezzo se pensi al comfort. Con le spedizioni Prime la ricevi in appena un giorno lavorativo, ma non avere paura: sono gratuite anche se non sei abbonato.

Bottiglia termica: il tuo alleato numero uno

In spiaggia, montagna o mentre fai sport è sempre sollevante avere a portata di mano un bel sorso di acqua fresco. Con la bottiglia termica hai la possibilità di portarti dietro qualsiasi bevanda ti piaccia di più e di averla sempre a temperatura ideale. Coloratissima, la scegli in una delle diverse colorazioni disponibili ed il gioco è fatto.

Acquistarla non significa utilizzarla solamente d'estate: infatti io ti ho parlato del freddo, ma la verità dei fatti è che mantiene anche il calore, Quindi questo inverno potrai portarti caffé e the caldi a lavoro o in università e averli a disposizione fino a 12 ore.

Con il suo rivestimento in acciaio inox è sicura e non assorbe gli odori, quindi potrai cambiare di volta in volta senza preoccuparti che la bibita possa sapere della precedente.

La sua capienza è di 750 ml quindi se vuoi la compri anche per i tuoi bambini e dici addio all'acqua in plastica.

Acquista subito la tua bottiglia termica su Amazon a soli 13,74€. La ordini e la ricevi in appena 24 ore se possiedi una sottoscrizione Prime. Se invece sei cliente standard puoi optare per le spedizioni nei punti di ritiro, in questo modo non pagherai neanche un euro in più.

