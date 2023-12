Una BOMBA di laptop da 15" a 239€ su Amazon: RAM 12GB, SSD 512GB, chip Intel

Questo laptop da 15″ a soli 239,99€ su Amazon ti offrirà prestazioni esplosive! Con una combinazione di specifiche incredibili, questo PC portatile è una vera bomba che non puoi perdere. Attiva il coupon sulla pagina del prodotto e risparmia ancora di più su questo fantastico acquisto, che ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però: la disponibilità è limitata.

Preparati ad affrontare qualsiasi sfida grazie alla potenza fornita dal processore Intel N5095 Quad-Core, che può raggiungere una velocità di clock fino a 2,9 GHz. Con una RAM generosa da 12GB DDR4, avrai abbastanza potenza per multitasking fluido e senza intoppi, consentendoti di lavorare su più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti.

Lo spazioso SSD da 512GB offre un’ampia capacità di archiviazione per tutti i tuoi file, documenti, foto e video, consentendoti di avere tutto ciò di cui hai bisogno sempre a portata di mano. Con una memoria così grande, non dovrai preoccuparti di dover cancellare i tuoi preziosi file per fare spazio a nuovi.

L’ampio display da 15,6 pollici con risoluzione 1920×1080 e tecnologia IPS FHD offre immagini nitide e dettagliate con colori vivaci e angoli di visione ampi. Sia che tu stia guardando film, lavorando su progetti grafici o semplicemente navigando sul web, l’esperienza visiva sarà mozzafiato.

La connettività avanzata è un vantaggio aggiuntivo di questo laptop. Grazie al supporto per il WiFi dual-band 2.4/5G, potrai goderti una connessione internet veloce e stabile ovunque ti trovi. Inoltre, la porta Type-C ti consente di collegare dispositivi esterni in modo rapido e semplice.

Non dimentichiamo la batteria di grande capacità, che ti permetterà di utilizzare il PC portatile per lunghe sessioni di lavoro o divertimento senza dover ricaricare frequentemente. Potrai portare il tuo portatile ovunque senza preoccuparti di essere vincolato da una presa di corrente.

Sfrutta questa offerta imperdibile e acquista questo laptop da 15″ a soli 239,99€ su Amazon. Non lasciarti sfuggire la possibilità di avere un dispositivo potente e affidabile a un prezzo così conveniente. Attiva il coupon sulla pagina del prodotto e inizia a sperimentare prestazioni esplosive in ogni aspetto della tua vita digitale. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.