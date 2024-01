Una BESTIA di PC mini a 189€: RAM 16GB, SSD 512GB, chip Intel e Windows 11

Se stai cercando un PC compatto con prestazioni potenti, non cercare oltre! C’è un ffare incredibile per te. Questo computer compatto è attualmente in vendita su Amazon a soli 189€, grazie a un coupon sconto attivabile direttamente sulla pagina del prodotto. Un’occasione a tempo limitato imperdibile.

Una delle caratteristiche più impressionanti di questa macchina è la sua memoria. Con 16GB di RAM DDR4, avrai a disposizione una velocità e una reattività straordinarie per multitasking fluido e prestazioni senza interruzioni. Puoi aprire più applicazioni contemporaneamente, lavorare su progetti complessi o goderti il multitasking senza compromessi.

Ma le sorprese non finiscono qui. Infatti, è dotato di un SSD da 512GB di memoria M.2, che offre una capacità di archiviazione incredibile. Avrai spazio sufficiente per salvare tutti i tuoi file, documenti, foto, video e molto altro ancora. Inoltre, l’SSD garantisce tempi di avvio rapidi e un accesso ai dati veloce ed efficiente.

Al cuore di questo potente computer c’è un chip Intel Celeron N5105 con una frequenza di clock fino a 2.9GHz. Questo processore offre prestazioni affidabili e una grande efficienza energetica, garantendo una resa ottimale per tutte le tue attività quotidiane. Sia che tu stia lavorando, guardando contenuti multimediali o giocando, questo mini PC sarà in grado di gestire tutto senza problemi.

Un’altra caratteristica che rende questo computer un vero gioiello è la presenza di Windows 11, l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft. Potrai godere di tutte le nuove funzionalità e miglioramenti offerti da Windows 11, inclusa un’interfaccia utente intuitiva, una maggiore sicurezza e prestazioni ottimizzate.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, questo mini PC offre un’ampia connettività. Dispone di connessione WLAN e Bluetooth 4.2, consentendoti di collegarti a dispositivi esterni in modo rapido e senza problemi. Inoltre, è dotato di una porta HDMI X 2 per collegare facilmente il tuo mini PC a monitor, televisori o proiettori, offrendo una splendida risoluzione 4K UHD.

La connessione Gigabit Ethernet garantisce una connessione internet veloce e stabile, ideale per il download e lo streaming di contenuti ad alta velocità. Potrai goderti video in streaming, giocare online o lavorare su progetti che richiedono una connessione affidabile.

Se stai cercando una macchina, compatta e versatile, questa è la scelta ideale. E grazie all’incredibile sconto attualmente disponibile su Amazon, puoi portarlo a casa a soli 189€. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: attiva il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.