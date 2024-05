Tastiera meccanica Logitech G413: CROLLO del prezzo su Amazon (-53%)

La tastiera meccanica Logitech G413 TKL SE è ora disponibile su Amazon con un sconto folle del 53%, rendendo questo portento accessibile a un prezzo imperdibile di soli 39,99 euro, anziché 84,99 euro. Questa tastiera compatta tenkeyless è la scelta ideale per i gamer che cercano prestazioni e durata senza compromessi.

Tastiera meccanica Logitech G413: un affare che non puoi assolutamente perdere

La Logitech G413 TKL SE è progettata per resistere alle sfide più intense. I copritasti in PBT, noti per la loro resistenza al calore e all’usura, garantiscono una lunga durata nel tempo. Questo materiale è il più robusto utilizzato nella progettazione dei copritasti, assicurando che la tua tastiera rimanga in condizioni eccellenti anche dopo sessioni di gioco prolungate.

Gli switch meccanici tattili offrono una risposta precisa e immediata, migliorando notevolmente le prestazioni durante il gioco. La sensazione tattile conferisce un feedback immediato a ogni pressione, rendendo ogni azione più accurata e reattiva. Questo aspetto è cruciale per chiunque prenda sul serio il gaming competitivo.

Il design della tastiera è altrettanto impressionante. Il telaio in alluminio spazzolato nero non solo conferisce un aspetto elegante e moderno, ma garantisce anche robustezza e resistenza. L’illuminazione a LED bianca aggiunge un tocco di classe al tuo setup, permettendoti di giocare anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La Logitech G413 TKL SE è dotata di rollover a 6 tasti e funzione anti-ghosting, assicurando che ogni pressione dei tasti venga registrata correttamente, anche durante le sequenze di comandi più complesse. Questo significa che non dovrai mai preoccuparti di perdere un comando cruciale durante una partita intensa.

I controlli multimediali con tasto FN offrono una gestione rapida e intuitiva delle funzioni audio e di illuminazione. Con dodici tasti funzione dedicati, puoi facilmente regolare il volume, riprodurre o mettere in pausa le tracce, saltare brani, silenziare, attivare l’illuminazione e persino bloccare il sistema operativo Windows.

Con un design minimalista ma estremamente funzionale, il telaio superiore in lega di alluminio-magnesio spazzolato funge da struttura portante, garantendo solidità e longevità. Non perdere l’occasione di migliorare il tuo equipaggiamento da gioco con la Logitech G413 TKL SE, ora disponibile a un prezzo straordinario su Amazon. Acquistala subito al prezzo stracciato di soli 39,99 euro, prima che sia troppo tardi.