Mini PC TECLAST N20: un AFFARE da non perdere (-44%)

Il mini PC TECLAST N20 rappresenta una vera rivoluzione nel mondo dell’informatica portatile. Questo dispositivo compatto, dalle dimensioni di soli 11,7 cm x 11,7 cm x 4,1 cm e un peso di 412 g, si adatta perfettamente a qualsiasi postazione di lavoro, anche la più affollata. La sua struttura leggera e sottile permette di posizionarlo con facilità ovunque, garantendo una flessibilità senza pari.

Equipaggiato con il processore Intel Jasper Lake N5095, il TECLAST N20 offre prestazioni eccezionali con un consumo energetico ridotto. La CPU a 4 core e 4 thread, con una frequenza che varia da 2.0 GHz fino a 2.9 GHz, assicura una fluidità operativa anche nelle attività più complesse. Inoltre, il supporto per il sistema operativo Linux amplia le possibilità d’uso di questo mini PC, rendendolo ideale per sviluppatori e appassionati di tecnologia.

Uno degli aspetti più impressionanti del TECLAST N20 è la sua capacità di supportare la risoluzione UHD 4K grazie alla scheda grafica Intel UHD integrata. Con 16 unità di esecuzione, questo mini PC garantisce prestazioni grafiche potenti, permettendo di collegare fino a tre display contemporaneamente tramite due porte HDMI e una porta Type-C completa. Questo rende il TECLAST N20 perfetto per chi necessita di gestire più schermi, sia per lavoro che per intrattenimento.

La connettività è un altro punto di forza di questo dispositivo. Oltre alle porte HDMI e Type-C, il TECLAST N20 dispone di quattro porte USB 3.2, un’uscita cuffie da 3,5 mm e una porta Ethernet RJ45, offrendo una gamma completa di opzioni per collegare periferiche e dispositivi esterni. Il supporto per Wi-Fi ac dual-band (2,4 e 5 GHz) e Bluetooth 5.0 garantisce una connessione internet stabile e veloce, oltre alla possibilità di collegare accessori wireless senza problemi.

La memoria RAM DDR4 da 16 GB e l’SSD PCIe M.2 da 512 GB assicurano prestazioni elevate e tempi di caricamento ridotti. La tecnologia M.2 offre velocità di trasferimento superiori rispetto agli HDD tradizionali, rendendo il TECLAST N20 la scelta ideale per chi necessita di un sistema rapido e reattivo per l’home office, la navigazione web in 4K, l’intrattenimento multimediale e molto altro. Inoltre, l’SSD è sostituibile, permettendo di espandere facilmente lo spazio di archiviazione in base alle proprie esigenze.

Il sistema di raffreddamento del TECLAST N20 è progettato per mantenere il dispositivo silenzioso e fresco anche sotto carico. La ventola turbo silenziosa e il case in lega di alluminio assicurano un raffreddamento efficiente, prolungando la vita del mini PC. Questo aspetto è particolarmente importante per chi lavora in ambienti dove il silenzio è fondamentale.

