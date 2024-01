Un portatile da 15,6" STRAORDINARIO a 209€: RAM 8GB, SSD 256GB e Windows 11

Uno straordinario PC portatile con ampio display da 15,6″, adesso a prezzo straordinario su Amazon. Potente e versatile, conta sulla presenza del sistema operativo Windows 11 già a bordo. Un prodotto di qualità, ora scontatissimo. Non perdere l’occasione di concludere un sensazionale affare e completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 209€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Questo computer è dotato di caratteristiche straordinarie che lo rendono un’opzione ideale per l’uso quotidiano, sia per il lavoro che per l’intrattenimento. La potenza di elaborazione è garantita dal processore Celeron Quad Core, che può raggiungere una velocità di clock di 2,8 GHz. Con 8GB di RAM, potrai eseguire senza problemi le tue applicazioni e multitasking più esigenti.

La memoria interna da 256GB SSD ti consente di archiviare in modo rapido e sicuro tutti i tuoi file e documenti importanti. Inoltre, il portatile è equipaggiato con Windows 11, il sistema operativo più recente e avanzato di Microsoft, che offre un’esperienza fluida e intuitiva.

Lo schermo da 15,6″ con risoluzione 1366 x 768 ti regalerà immagini nitide e dettagliate per goderti al meglio i tuoi contenuti multimediali preferiti. La connettività non rappresenterà un problema grazie al supporto di WiFi dual-band 2.4/5.0G e Bluetooth 4.2, che ti consentiranno di connetterti rapidamente a reti wireless e dispositivi esterni.

Se hai bisogno di ulteriore spazio di archiviazione, laptop supporta anche la memoria espandibile fino a 512 GB tramite scheda TF, consentendoti di conservare tutti i tuoi file, foto e video senza preoccupazioni. Questo portatile è perfetto per coloro che cercano un dispositivo affidabile e potente a un prezzo accessibile. Che tu sia uno studente, un professionista o un appassionato di media, soddisferà tutte le tue esigenze.

Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon e completa al volo il tuo ordine per accaparrarti questo spettacolare PC a 209€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.