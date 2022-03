Un nuovo State of Play con grandi annunci si terrà in settimana?

Sony sta organizzando un importante evento PlayStation che dovrebbe tenersi questa settimana: il nuovo State of Play potrebbe ospitare diversi importanti annunci, ma la compagnia giapponese starebbe valutando anche un rinvio per via della situazione in Ucraina.

A riferirlo è il portale gamereactor.eu che, citando alcune fonti vicine alla società nipponica, spiega che un evento PlayStation State of Play o Showcase è stato pianificato per questa settimana, forse il 10 marzo. Tuttavia, potrebbero esserci dei ritardi perché gli sviluppatori non si sentirebbero pronti di fare queste importanti rivelazioni in un momento geopolitico così delicato.

Nuovo State of Play in settimana: God of War, PlayStation Spartacus o…un rinvio per la guerra in Ucraina?

Le fonti non entrano nel dettaglio su ciò che dovremmo vedere nel corso dello State of Play, ma possiamo affidarci a quanto circola da mesi. Partiamo prima di tutto da PlayStation Spartacus, il nuovo servizio in abbonamento che metterà insieme PlayStation Now e Plus per regalare agli utenti PS4 e PS5 una sorta di risposta a Xbox Game Pass.

Poi, potrebbe essere finalmente la volta di Hogwarts Legacy, l'action-RPG open world ambientato nell'universo di Harry Potter che dovrebbe tornare con un nuovo trailer. Non dimentichiamoci poi di God of War Ragnarok, per cui potrebbe essere finalmente annunciata la data di uscita.

Per il resto, il novero delle possibilità è davvero ampio: da Stray a Resident Evil 4 Remake, fino a passare per Forspoken, Little Devil Inside e, rumor più recente, la presunta IP Konami che Sony avrebbe acquisito programmandone un ritorno già per la fine del 2022. Forse Silent Hill? O Metal Gear Solid?

Staremo a vedere, perché sull'evento pende la questione della guerra in Ucraina, che starebbe spingendo Sony a un rinvio della presentazione in un secondo momento. Diversi sviluppatori non si sentirebbero a loro agio nel svelare i loro progetti durante una situazione così complicata, per questo avrebbero richiesto alla compagnia giapponese un posticipo dello State of Play.