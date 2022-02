God of War Ragnarok, la data di uscita è più vicina del previsto?

God of War Ragnarok andrà a chiudere, dopo Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, la tripletta di grandi esclusive Sony per adesso confermate ufficialmente per il 2022. Sebbene non vi siano indicazioni circa il periodo di lancio, è certo che la nuova avventura di Kratos e Atreus sarà disponibile entro la fine di quest'anno per PlayStation 4 e PlayStation 5. Adesso, direttamente dal Cile, arriva una possibile interessante indicazione.

Un piccolo rivenditore locale ha infatti inserito il gioco tra i suoi listini indicando giugno 2022 come il mese di uscita di God of War Ragnarok. Ora, come spesso accade in questi casi, potrebbe trattarsi di un semplice placeholder per iniziare a raccogliere i pre-order sul titolo: c'è però un'indiscrezione che lascia ben sperare.

God of War Ragnarok uscirà davvero a giugno? La situazione

Stando alle ultime voci, infatti, pare che Sony organizzerà un nuovo State of Play nel mese di marzo in cui svelare non solo PlayStation Spartacus, l'atteso servizio in abbonamento che metterà insieme PS Plus e PS Now, ma anche per dare un approfondito sguardo a God of War Ragnarok, con l'intento di annunciarne la data di uscita.

Se così fosse, non sarebbe del tutto improbabile sperare in una release per giugno. Sony non è nuova a lanciare i suoi titoli più importanti all'inizio dell'estate: è già accaduto con prodotti del calibro di The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima nel difficile anno della prima pandemia da coronavirus, il 2020.

Le voci di corridoio più accreditate e frequenti sulla data di uscita sostengono tuttavia che Ragnarok sarà uno dei giochi della line-up autunnale di Sony per PS4 e PS5, con una finestra di lancio fissata nel mese di settembre, a cui seguirebbe poi l'arrivo del remake di The Last of Us. Restiamo comunque in attesa di ulteriori informazioni da parte della compagnia giapponese.