Hogwarts Legacy, finalmente il nuovo trailer? C'è una speranza

Hogwarts Legacy, il nuovo gioco di ruolo open world ispirato all'universo di Harry Potter, è nel fuoco delle indiscrezioni ormai da qualche mese e, ancora una volta, un noto insider prova ad indicare quando potremo finalmente vedere il trailer inedito del gioco. E questa volta pare ci siano più certezze.

Heard about new stuff today…

Yes, you can 100% expect a new trailer in March https://t.co/HCmSTpFv0c pic.twitter.com/HrbuK0uhnr — accountngt (@accngt) February 26, 2022

Con un breve post pubblicato su Twitter, AccountNGT dice di essere sicuro al 100% che a marzo vedremo Hogwarts Legacy in azione, precisamente durante l'evento che Sony dovrebbe tenere il prossimo mese per parlare, forse, anche di PlayStation Spartacus. Ovviamente, se da una parte l'insider ne parla con assoluta certezza, dall'altra si invita sempre a prendere tutto con le pinze.

Nuovo trailer di Hogwarts Legacy, è la volta buona?

Va detto che quando si chiacchiera insistentemente di una cosa, seppur in via non ufficiale, le probabilità che si verifichi crescono di volta in volta. Il legame tra Hogwarts Legacy e un presunto evento Sony sembra cosa concreta e quantomeno verosimile: va ricordato infatti che il gioco venne presentato per la prima volta nel 2020 durante uno show dedicato a PS5, a testimonianza degli accordi di marketing evidentemente stretti con Warner Bros.

Su Hogwarts Legacy si è detto tutto e il contrario di tutto, ma sembra scongiurato il rischio di un rinvio al 2023: il publisher ha confermato infatti l'intenzione di lanciare il titolo entro quest'anno. E, a corroborare la tesi di una presentazione imminente, ci pensano altri due insider affidabili, come Shpeshal Nick di Xbox Era e Tom Henderson, che confermano l'esistenza di uno show PlayStation per il mese di marzo.

Insomma, staremo a vedere. Nel frattempo, ricordiamo che Hogwarts Legacy è in lavorazione per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S e vuole configurarsi come l'esperienza di gioco più grande e vasta di sempre nella storia dei titoli ispirati al franchise di Harry Potter.