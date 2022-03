PlayStation Spartacus sta arrivando: iniziano le conversioni PS Plus e Now

Secondo le indiscrezioni, Sony dovrebbe presentare PlayStation Spartacus, il nuovo servizio in abbonamento che metterà insieme le offerte di PlayStation Now e PlayStation Plus, questo mese. E pare che qualcosa si stia effettivamente muovendo in quella direzione.

Nelle ultime ore, molti utenti PS4 e PS5 hanno segnalato che dopo aver rinnovato l'abbonamento al Plus hanno ricevuto anche un'iscrizione parimenti al Now: potrebbe trattarsi di un bug esteso, ovviamente, ma è una cosa che sarebbe in linea del resto con quelle che dovrebbe essere l'offerta di Spartacus.

PlayStation Spartacus: fusione tra PlayStation Plus e Now imminente?

Le testimonianze in rete sono diverse: sul forum di ResetEra è possibile trovare anche degli screenshot che testimoniano come, dopo aver rinnovato l'abbonamento al PlayStation Plus, è arrivata insieme un'iscrizione a PlayStation Now, rinominata proprio in Plus. E se quest'ultimo dettaglio può far pensare a un semplice errore, gli utenti sottolineano come gli sia possibile adesso accedere anche ai giochi inclusi al Now.

In attesa di capire se si tratta di un bug o di qualcosa che ci porterà all'annuncio ufficiale, ricordiamo cosa dovrebbe potenzialmente offrire PlayStation Spartacus:

PS+ Essential (10 euro al mese) : giochi mensili PS4 e PS5 in regalo, spazio di archiviazione in cloud, sconti esclusivi e multiplayer online;

: giochi mensili PS4 e PS5 in regalo, spazio di archiviazione in cloud, sconti esclusivi e multiplayer online; PS+ Extra (13 euro al mese) : oltre ai servizi del piano base, anche il catalogo dei giochi PS4 e PS5 da scaricare oggi presenti su PlayStation Now;

: oltre ai servizi del piano base, anche il catalogo dei giochi PS4 e PS5 da scaricare oggi presenti su PlayStation Now; PS+ Premium (16 euro al mese): i servizi dei due livelli precedenti, a cui si aggiungerà la possibilità di giocare in streaming alcuni titoli dell'era PS1-PS2-PS3 e una opzione per provare in anticipo i nuovi giochi in uscita per un tempo limitato.

Sono tutte informazioni che devono ancora essere annunciate ufficialmente, ovviamente, qualcosa che dovrebbe avvenire nel corso di un evento previsto per questo mese: anche qui però si attende la conferma da parte di Sony.