Un laptop PAZZESCO a 259€: lettore impronte, RAM 16GB, SSD 512GB e Windows 11

Questo eccezionale laptop è pronto a sorprenderti. Un PC portatile potente e completo che, grazie alle promozioni Amazon a tempo limitato, hai la possibilità di portare a casa a 259€ appena. Un prezzo piccolissimo, considerando le prestazioni che è in grado di offrire: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente il tuo ordine per approfittarne. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima.

Con il suo processore Intel Celeron N5095, questo laptop offre prestazioni fluide e veloci per tutte le tue attività quotidiane. La memoria RAM LPDDR4 da 16GB garantisce un multitasking senza problemi, consentendoti di lavorare su più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti.

Uno dei punti di forza di questo laptop è sicuramente il suo ampio SSD da 512 GB. Con tanto spazio di archiviazione, avrai tutta la capacità necessaria per conservare i tuoi file, documenti, foto e video senza problemi. Inoltre, l’SSD offre anche un accesso più rapido ai dati, garantendo tempi di avvio e caricamento delle applicazioni più brevi.

Seppur compatto e leggero, vanta un display da 15,6 pollici UHD, che offre una qualità dell’immagine eccezionale. I colori vividi e i dettagli nitidi ti permetteranno di godere di un’esperienza visiva davvero immersiva. Inoltre, è dotato di touch ID, che ti consente di accedere rapidamente e in modo sicuro al tuo dispositivo con un semplice tocco.

La connettività non sarà un problema con questo PC. Dispone di WiFi5 e Bluetooth 4.0, che ti consentono di connetterti facilmente a Internet e ai dispositivi esterni. Inoltre, le porte Tipo C e USB 3.0 offrono opzioni di connessione versatile per le tue periferiche. Ancora, vale la pena sottolineare che questa ottima macchina è equipaggiata con il nuovo sistema operativo Windows 11: avrai a disposizione il massimo, da subito!

Con il suo potente processore, la generosa quantità di RAM, l’ampio SSD e il sistema operativo Windows 11, il laptop PINSTONE è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate senza spendere una fortuna. Spunta il coupon in pagina su Amazon e completa rapidamente il tuo ordine per approfittarne. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però: la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.