Un iPhone a meno di 130€?! Sì, con questa offerta estremamente interessante

Hai sempre sognato di accedere all’ecosistema di prodotti e servizi di Apple? Oggi ti suggeriamo un modo estremamente economico per farlo. Grazie all’offerta di eBay che ti segnaliamo, potrai acquistare l’iPhone 8 da 64GB ad un prezzo estremamente conveniente. Il telefono in questione è stato ricondizionato e presenta difetti estetici trascurabili, dunque viene venduto come quasi pari la nuovo. Non male!

L’iPhone 8 è uscito nel 2017 e a distanza di tutti questi anni rimane un ottimo smartphone, che viene ancora supportato da Apple. Vi basti pensare che è compatibile con iOS 16, l’ultima versione del sistema operativo mobile di Apple.

Si tratta di uno smartphone di fascia alta con un design elegante e un corpo in vetro resistente sia all’acqua che alla polvere. Dotato di un display Retina HD da 4,7 pollici, l’iPhone 8 offre una visualizzazione nitida e colori vibranti. È alimentato dal potente processore A11 Bionic, che garantisce prestazioni veloci e un’esperienza utente fluida. L’iPhone 8 presenta una fotocamera posteriore da 12 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine per scattare foto di alta qualità e registrare video in 4K. Offre anche la ricarica wireless e il supporto per la realtà aumentata.

Che si tratti del tuo primo iPhone, di un regalo per i tuoi figli, oppure di un secondo telefono da tenere a portata di mano per le evenienze, questo iPhone 8 ricondizionato è un ottimo acquisto ad un prezzo semplicemente irresistibile. Ti consigliamo di non farti scappare questa offerta e acquistare l’iPhone 8 (64) GB a meno di 130€, spedizioni incluse.

