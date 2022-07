La notizia che vi riportiamo oggi è davvero curiosa: scopriamo che un iPhone 11 Pro ha salvato la vita di un soldato ucraino durante la guerra contro la Russia. Come ha fatto? Bella domanda, ma sicuramente l’uomo deve tutto al suo melafonino.

iPhone 11 Pro salva la vita di un soldato: ecco come

Sappiamo tutti che i telefoni della mela sono famosi per essere molto resistenti; sono costruiti con materiali nobili e resistenti e assicurano un’esperienza utente davvero di punta. La notizia che vi riportiamo ora però, è molto particolare. In primo luogo, vorremmo non averla dovuta leggere, in quanto si tratta di uno scenario avvenuto in guerra, cosa che non condividiamo per alcuna ragione. Al di là del rifiutare la guerra a tutti i costi, il soldato ucraino della storia è stato molto fortunato. Il suo device lo ha protetto da un proiettile. Il protagonista dunque è un iPhone 11 Pro del 2019.

Ecco di seguito il post virale da cui è emersa la news:

Come detto, questa clip è stata condivisa da un utente su Reddit, o meglio, dal soldato ucraino che ha avuto salva la vita grazie al suo smartphone. Ovviamente il telefono è stato danneggiato in maniera irriversibile ma ha protetto al meglio l’uomo. Si è distrutto ma ha bloccato il proiettile al suo interno. Senza questo gadget, il ragazzo sarebbe probabilmente morto.

Il video è diventato virale sul web. Non sono mancati i commenti ironici:

“Una mela al giorno toglie i medici di torno!”

“Perché non creare un giubbotto antiproiettile con il materiale utilizzato in uno smartphone? Sarà molto più leggero!”

“Shot on iPhone, or better, shot ON iPhone”

Certo, tutto molto bello ma sarebbe magnifico se incidenti come questi non si verificassero. Sarebbe molto meglio vivere in pace, ma certi esseri sembra che non comprendano nemmeno l’importanza delle parole, figuriamoci della vita umana.

Ad ogni modo, ottimo lavoro Apple per aver costruito un telefono resistente. Se lo volete, su Amazon lo trovate ricondizionato a soli 519,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.