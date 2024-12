Un iPad per Natale: lo sconto Amazon dell'ULTIMO MOMENTO è perfetto

Non solo è in sconto al minimo storico, ma puoi persino averlo a casa prima di Natale: parliamo di questo iPad da 10.9 pollici di 10a generazione che puoi acquistare su Amazon a soli 329 euro invece di 409, con spedizione Prime, consegna immediata e possibilità di pagarlo a rate al checkout.

iPad 10: il tuo compagno per lavoro, studio e intrattenimento

Apple iPad di 10a generazione è un tablet di alta qualità dotato di un fantastico display Liquid Retina da 10.9 pollici adatto a qualsiasi tipo di contenuto, che si tratti di lavoro, studio o intrattenimento.

La scocca nasconde il potente chip A14 Bionic per prestazioni incredibili e un’efficienza energetica che garantisce un uso intensivo del tablet per tutta la giornata. Sono presenti anche delle fotocamere perfette per scatti in ogni condizione di luce o per le videochiamate.

Con connettività WiFi6 per avere sempre velocità incredibili e connettore USB-C che rende la ricarica e la compatibilità con altri dispositivi ancora più semplice, iPad 10 è dotato anche del touch ID integrato per una sicurezza al top sia per lo sblocco del dispositivo che per gli acquisti tramite Apple Pay.

Compatibile anche con Apple Pencil e Magic Keyboard Folio, è un dispositivo completo che può diventare davvero quello che vuoi. Regalatelo o regalalo a Natale con questo fantastico sconto di Amazon: puoi acquistarlo a soli 329 euro invece di 409, anche a rate.