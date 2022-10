Un iPad a meno di 230€? Sì, lo trovate solo su Amazon!

Questo articolo nasce da una mia esperienza personale. In realtà ve ne ho parlato già qualche giorno fa, ma adesso sono pronto a darvi un giudizio sul lungo periodo. Ho acquistato un iPad di sesta generazione a circa 228,16€ da Amazon. Si tratta di un prodotto ricondizionato ma in condizioni davvero ottime. È quasi indistinguibile dal nuovo. Certo, ho un po’ di anni alle spalle ma per l’uso che ne dovevo fare io, era il device migliore. Non a caso infatti l’ho scelto per via del prezzo e della destinazione d’uso.

iPad di sesta generazione: ancora utile?

Cerchiamo di fare un attimo chiarezza nella questione. A cosa vi serve un tablet? Può sembrare una domanda alquanto banale e dozzinale ma in realtà cela una riflessione profonda. Il dispositivo infatti, ha una serie di limitazioni dovute all’hardware. Per intenderci, non è il gadget con cui vi consigliamo di lavorare magari ai video o alle fotografie. Però, per vedere le serie TV in streaming, per divertirvi con qualche titolo presente sull’App Store, va più che bene.

Mi ero imposto un budget molto contenuto e le soluzioni presenti sul mercato non mi davano molta scelta. Non volendo un gadget Android, l’unica alternativa era un usato Apple preso in qualche mercatino. Al massimo avrei comprato un Fire HD di Amazon ma volevo rimanere nell’ecosistema della mela.

Subito il mio sguardo si è posato su questo iPad e ho capito che era la soluzione che faceva al caso mio. Usandolo da un po’ di giorni in casa, sul treno, in giro per vedere i film Marvel e le serie TV su Disney+, ho capito di aver fatto un ottimo acquisto. Riesco anche a leggere le notizie, rispondere alle e-mail, ai commenti su YouTube mediante YouTube studio, aggiornare i profili Facebook e LinkedIn e non solo.

A 228,89 € infatti, si è rivelato essere un tablet per tutti i giorni, non potente come le ultime uscite, non esteticamente accattivante come gli Air o Pro, però fa ancora il suo effetto. Se considerate poi che c’è la garanzia gli Amazon per qualsiasi problema e l’assistenza gratuita via chat o via telefono anche nei giorni festivi, capirete bene che si compra un’esperienza e non un singolo device.

Se avete un budget contenuto questa è la scelta più sensata ma state attenti perché prima di fare una qualsiasi spesa dovete sempre capire che cosa andrete a fare con l’articolo in questione. Io ho buttato moltissimi soldi negli anni nell’acquistare dispositivi in virtù di quello che c’avrei voluto fare, per poi accorgermi magari che non facevano al caso mio.

Siete sempre attenti consapevoli e per qualsiasi dubbio o perplessità, ci siamo qui noi pronti a suggerirvi i migliori acquisti con i prezzi più bassi di sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.