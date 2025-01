Un gioco a soli 5 euro? Acquistalo con la nuova promo GameStop

GameStop ha lanciato i Super Gamer Days: quattro settimane di offerte per fare il pieno di giochi, accessori e merchandise, dal 3 gennaio al 5 febbraio. È inoltre attiva la promozione che ti permette di ottenere un gioco a soli 5 euro.

Un gioco a 5 euro e promo 3×2

Fino al 5 febbraio, quindi, online sul sito web di GameStop ci saranno i Super Gamer Days. La promo in evidenza è sicuramente quella che ti permette di acquistare un gioco a prezzo bassissimo, ma come funziona?

Per prima cosa, è necessario scegliere due giochi tra una selezione di titoli per PlayStation (4 e 5), Xbox, Nintendo Switch e PC. Possiamo trovare titoli come Assassin’s Creed, Resident Evil 4, Final Fantasy X e X-2 Remaster, Dragon Ball FighterZ, The Evil Within, Tekken 7 e molti altri.

Dopo aver creato la combo di videogiochi e averla aggiunta al carrello, la promozione verrà applicata in automatico: così, il meno caro lo pagherai solamente 5 euro, invece che a prezzo pieno. Ma sono tante le promozioni a cui puoi accedere, tra cui il 20% di sconto sugli accessori nuovi e il 3×2 su prodotti merchandise scontati.

Le offerte GameStop saranno valide fino al 5 febbraio 2025, salvo esaurimento scorte. Approfitta dei Super Gamer Days per fare scorta di accessori e titoli da giocare durante i prossimi mesi.