Un classico per Natale: il set LEGO Dobby l'Elfo Domestico a soli 23,99€

Parliamo di un classico perché è un set davvero vendutissimo. Parliamo del set LEGO Dobby l’Elfo Domestico, perfetto per i fan di Harry Potter, che puoi acquistare in offerta su Amazon a soli 23,99 euro invece di 29,99. Una soluzione ideale per fare una gradita sorpresa ad un piccolo fan ma, non prendiamoci in giro, anche per te stesso.

Set LEGO Dobby l’Elfo Domestico in offerta per Natale

Questo set è un vero gioiello per tutti i fan della saga, offrendo la possibilità di costruire un dettagliato modello di Dobby, l’affezionato elfo domestico di Harry. Con 403 pezzi, questo set permette di ricreare con precisione il viso sorridente, le orecchie a punta e di posizionare Dobby in varie pose grazie alle articolazioni snodabili.

L’attenzione ai dettagli non si ferma qui. Il set include tre accessori iconici: la torta fluttuante di zia Petunia, il calzino che simboleggia la libertà di Dobby donato da Harry e il diario di Tom Riddle. Quest’ultimo è un elemento cruciale nella trama di Harry Potter e rappresenta il mezzo attraverso cui Lord Voldemort ritorna in vita.

Adatto a bambini dagli 8 anni in su, questo set offre un’esperienza di costruzione coinvolgente che può essere completata in circa due ore. Dedicati al divertimento durante le festività, dando vita a uno dei personaggi più amati della saga attraverso le tue abili mani.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di portare a casa Dobby e gli elementi distintivi di Harry Potter a un prezzo speciale. Acquista ora il set LEGO Dobby l’Elfo Domestico e rendi il tuo Natale ancora più magico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.