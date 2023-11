TV TCL QLED 4K da 43" a soli 280€ su Amazon: prezzo ASSURDO!

Perché accontentarsi di un semplice televisore quando potete averne uno di alta qualità a poco prezzo? Il TLC 43C641 è il TV che state cercando, acquistatelo su Amazon al fantastico prezzo di soli 280 euro, scontato del 20% rispetto al prezzo più basso recente di 349,90 euro (il listino è di 399,90 euro).

TV TCL 43C641: caratteristiche tecniche principali

Questo televisore è dotato di un pannello con una tecnologia all’avanguardia Quantum Dot che riproduce un’infinità di colori e sfumature, per immagini brillanti e realistiche. La combinazione tra le tecnologie 4K HDR PRO e Quantum Dot offre un’esperienza High Dynamic Range (HDR) di alto livello, grazie a colori accurati e dettagli precisi. Presente poi l’importante HDR multiformato con una qualità d’immagine eccezionale, da qualsiasi sorgente (HDR10, HDR HLG, HDR10+, HDR DOLBY VISION).

Grazie a HDMI 2.1 e ALLM (modalità Auto Low Latency) potrete godere della migliore esperienza di gioco grazie alla latenza più bassa e l’impostazione automatica dell’immagine perfetta per il gaming. Con Google TV, invece, potrete godere di film, programmi TV, e molto altro da tutte le tue app e abbonamenti organizzati in base alle vostre preferenze.

Oggi avrete la possibilità di acquistare il fantastico televisore TCL 43C641 a un prezzo super conveniente di 280 euro, grazie allo sconto applicato del 20%, che vi farà risparmiare sul prezzo più basso recente di 349,90 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie al servizio Amazon Prime e con Cofidis potreste pagarla anche in comode rate a tasso zero.

