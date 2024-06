TV TCL da 50" QLED con MiniLED 4K Ultra HD: tanta tecnologia a un prezzo INCREDIBILE!

C’è chi pensa che per avere un televisore di altissimo livello sia necessario sborsare cifre altissime, e poi c’è TCL che dimostra il contrario. Oggi vi presentiamo il modello 50QM8B, una Smart TV con pannello da 50″ e tecnologia QLED con MiniLED 4K Ultra HD, che sta facendo parlare di sé per il suo prezzo super conveniente su Amazon: sol0 599,90 euro, il minimo storico assoluto considerando che il prezzo consigliato è di ben 849,90 euro.

Caratteristiche tecniche principali del TCL 50QM8B

La prima cosa da dire su questa TV è che il suo pannello è un concentrato di tecnologia all’avanguardia. Con 4K HDR PREMIUM 1300 e Quantum Dot, vi regalerà un’esperienza High Dynamic Range (HDR) di altissimo livello. I colori sono così vividi e accurati che vi sembrerà di essere dentro il film! La TV supporta inoltre vari formati HDR, inclusi HDR10, HDR HLG, HDR10+ e HDR DOLBY VISION, quindi qualunque sia la fonte del vostro intrattenimento, la qualità d’immagine sarà eccezionale.

Ma non è tutto: per i gamer, questa TV è una vera e propria manna dal cielo. È compatibile con HDMI 2.1, ALLM, VRR a 144Hz e include Game Bar, FreeSync Premium Pro e Game Accelerator a 240Hz. Tradotto per i non esperti: latenza bassissima e le migliori impostazioni per i vostri videogiochi preferiti. Inoltre, il display nativo a 144Hz garantisce una fluidità incredibile nelle scene d’azione più frenetiche, rendendo ogni dettaglio ancora più nitido.

L’audio non è da meno, grazie agli speaker Onkyo 2.0 progettati per offrire una precisione e chiarezza del suono senza pari. L’esperienza sonora è completata dalla tecnologia DOLBY ATMOS e DTS: X, che vi farà sentire immersi nell’azione come mai prima d’ora. E non dimentichiamo la parte smart. Con Google TV, avrete accesso a una miriade di film, programmi TV e contenuti personalizzati in base ai vostri gusti. Il tutto organizzato in un’interfaccia intuitiva e facile da usare.

Ecco il punto: solo per oggi potete portarvi a casa il TCL 50QM8B a un prezzo imperdibile di 599,90 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie al servizio Amazon Prime. Inoltre, con Cofidis, potreste pagarlo in comode rate a tasso zero. Che aspettate? Non lasciatevi sfuggire questa occasione e rendete le vostre serate davanti alla TV indimenticabili!