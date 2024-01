TV Speaker Bluetooth Redmi: FORTE SCONTO solo oggi

Il Redmi TV Speaker MDZ-34-DA presenta un design semplice e alla moda con una superficie nera opaca che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico. Dotato di due altoparlanti full-range e di un algoritmo acustico auto-sviluppato, offre un effetto audio stupefacente, ricreando un’esperienza simile a quella del cinema direttamente nella comodità del proprio salotto. Per quanto riguarda le opzioni di connettività, questo speaker offre una versatilità eccellente.

Supporta sia la connessione wireless tramite Bluetooth 5.0 che le connessioni cablate tramite S/PDIF e AUX, garantendo una compatibilità universale con una vasta gamma di dispositivi audio. Inoltre, la possibilità di montaggio a parete o installazione su scrivania lo rende adatto a diversi contesti e preferenze di utilizzo.

In termini di specifiche tecniche, il Redmi TV Speaker MDZ-34-DA è realizzato con materiali di alta qualità come ABS e metallo, garantendo durata e robustezza nel tempo. Con un peso netto di 1.5 Kg e dimensioni ridotte, offre un equilibrio ottimale tra dimensioni compatte e potenza audio. La sua potenza nominale superiore a 12W per ciascun altoparlante assicura un audio nitido e coinvolgente, con una risposta in frequenza che va da 80Hz a 20kHz e un’impedenza di 4 Ohm. Il Redmi TV Speaker MDZ-34-DA è accompagnato da un pacchetto completo di accessori, tra cui un cavo S/PDIF e tutto il necessario per il montaggio a parete.

Con queste specifiche tecniche e la sua combinazione di prestazioni audio di qualità e funzionalità avanzate, rappresenta una soluzione ideale per migliorare l’esperienza di intrattenimento domestico in modo conveniente e accessibile.