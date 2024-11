TV Smart con Fire TV Stick HD: svendita Black Friday a 27,99 euro (-38%)

Un grande classico delle promozioni Amazon per il Black Friday è senza dubbio la presenza di un forte sconto per Fire TV Stick HD, la chiavetta che permette di trasformare la vecchia TV o un qualsiasi schermo con HDMI in una smart TV di ultima generazione. Quindi, se stavi aspettando gli sconti, eccola qua: l’ultima versione è tua a soli 27,99 euro.

Fire TV Stick HD: TV in diretta, telecomando vocale Alexa e migliaia di app

Fire TV Stick HD si collega alla porta HDMI della tua TV o monitor e ti permette di avere subito un centro multimediale smart, con streaming veloce in Full HD e un telecomando vocale con Alexa integrata per comandi anche vocali.

Potrai allora accedere a migliaia di film, serie TV e programmi gratuiti grazie alle app con pubblicità come Pluto TV, ma anche scaricare le più famose app con abbonamento come Netflix, Prime Video, Disney+ e altre ancora, come DAZN e RaiPlay.

Usarla è semplicissimo: basta collegarla alla TV tramite la presa HDMI, connetterla al WiFi di casa, inserire il proprio account Amazon e iniziare subito a utilizzarla. Con Alexa integrata nel telecomando potrai impartire comandi vocali, controllare eventuali dispositivi per la casa intelligente o chiedere di riprodurre i tuoi brani preferiti.

Fire TV Stick HD è il grande classico del Black Friday: se aspettavi l’occasione, eccola qua. Acquistala a soli 27,99 euro.