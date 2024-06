TV Samsung 4K UHD da 75", offerta lampo: tua a meno di 800€ (anche a rate)

Il Samsung TV UE75CU8570UXZT è attualmente in offerta a 799,00€ su Amazon, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo mediano di 929,99€. Questo modello è dotato di un display Crystal UHD 4K da 75 pollici, che offre una risoluzione elevata e colori vivaci grazie alla tecnologia Dynamic Crystal Color. La TV è progettata per offrire un’esperienza visiva coinvolgente con immagini nitide e dettagliate.

Come sempre, per gli acquisti così importanti ti ricordo che al momento del checkout sarai libero di dilazionare il pagamento in più rate mensili: ti basta selezionare Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento. La concessione del finanziamento è pressoché immediata.

Il design AirSlim rende questa Smart TV particolarmente elegante e sottile: si adatta perfettamente a qualsiasi stanza. La tecnologia Motion Xcelerator assicura un’ottima performance durante le sessioni di gioco, riducendo il motion blur e migliorando la fluidità delle immagini in movimento. Inoltre, la funzione OTS Lite (Object Tracking Sound Lite) offre un audio che segue l’azione sullo schermo, rendendo l’esperienza di visione ancora più immersiva.

Il Samsung UE75CU8570UXZT è alimentato dal sistema operativo Tizen, che offre un’interfaccia utente intuitiva e una vasta gamma di applicazioni preinstallate, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre. Non manca nemmeno il supporto ai principali assistenti vocali, ovviamente.

Se cerchi un grande schermo con prestazioni solide per il cinema, il gaming e lo streaming di contenuti, ti suggerisco di puntare proprio su questo modello in offerta ad un ottimo prezzo. Rimane ancora pochissimo tempo: acquistalo subito a meno di 800€.