TV LG 2023 da 43 pollici in super offerta a 349 euro (prezzo SBRICIOLATO)

Il volantino MediaWorld October Tech è stato breve ma intenso. Tra le offerte che scadono domani c’è anche quella con protagonista lo smart TV LG di quest’anno della serie UR78, in vendita nel modello da 43 pollici a 349 euro anziché 529 euro. Oltre al prezzo sbriciolato, l’offerta include le spese di spedizione gratuite se si sceglie l’opzione Ritiro in negozio.

Smart TV LG da 43 pollici in offerta a 349 euro sul sito di MediaWorld

Sono diversi i punti di forza dello Smart TV LG 2023 appartenente alla serie UR78 di ultima generazione. A partire dal processore 4K α5 Gen6 con intelligenza artificiale, che rielabora i tuoi contenuti per esaltarne i dettagli sullo schermo. Dal processore arrivano anche la risoluzione Real 4K e HDR10 Pro, per un’esperienza di visione sempre al top qualsiasi sia il contenuto trasmesso.

Un altro elemento che riesce a distinguere il nuovo televisore di LG è la rinnovata piattaforma webOS 23, che rende lo Smart TV ancora più semplice da usare, offrendo a chiunque un’esperienza personalizzata come mai prima d’ora. A questo proposito, le migliori piattaforme streaming sono già integrate: Netflix, Apple TV+, Disney+, ecc.

Un’ulteriore chicca? Grazie all’app Sports Alert, presente di default sul televisore, ricevi le notifiche sui risultati delle tue squadre del cuore mentre stai guardando altri programmi.

Approfitta ora dell’ultima offerta di MediaWorld sulla Smart TV LG da 43 pollici per risparmiare quasi 200 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. In più benefici delle spese di spedizione gratuite scegliendo l’opzione Ritiro in negozio al momento del ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.