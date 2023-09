TV 4K da 43" in offerta su Amazon a 329€: c'è Android e il Chromecast è integrato

L’esperienza cinematografica nel comfort di casa tua prende vita con il Sharp Aquos 43FN6EA, un TV LED Smart 4K UHD Android 11. Con una straordinaria qualità dell’immagine, suono Harman Kardon e funzionalità avanzate, questo televisore ti trasporterà in un mondo di dettagli e emozioni.

Oggi può essere tua a 329€, grazie ad un’interessante offerta di Amazon. Come sempre, ti ricordiamo che sei libero di dividere l’importo in più rate mensili, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile. Non dovrai fare altro che scegliere il pagamento tramite finanziamento con Cofidis al momento del checkout.

Con una dimensione diagonale dello schermo di 108 cm (43″), il Sharp Aquos 43FN6EA offre una straordinaria risoluzione 4K UHD, garantendo dettagli nitidi e colori vividi per una visione coinvolgente. Dotato di tecnologia Android TV 4K UHD, ti offre un accesso senza sforzo a una vasta gamma di app, giochi e contenuti tramite la connessione Wi-Fi integrata. Uno degli elementi chiave che eleva questa esperienza visiva è l’HDMI 2.1 con eARC, offrendo una trasmissione dati ultra veloce e una qualità audio impeccabile.

Potrai godere di immagini fluide e nitide, soprattutto grazie al supporto Dolby Vision, che porta l’HDR a un livello superiore, ispirandosi direttamente all’esperienza cinematografica. Il sistema di altoparlanti Harman Kardon integrato offre un audio potente e coinvolgente, portando il suono della tua esperienza cinematografica a un livello superiore. Oltre a Dolby Vision, questo televisore supporta anche Dolby Atmos e DTS X, assicurandoti un’esperienza sonora immersiva e coinvolgente.

Per quanto riguarda la connettività, il Sharp Aquos 43FN6EA è ben equipaggiato con 4 porte HDMI 2.1 e 2 porte USB, offrendo opzioni ampie per collegare dispositivi come console di gioco, lettori multimediali e altro ancora. Inoltre, la presenza di Chromecast integrato ti consente di trasmettere facilmente i tuoi contenuti preferiti dal tuo smartphone o tablet al televisore.

Approfitta dell’offerta allettante a soli 329,90€ invece di 349,00€ e trasforma la tua sala in un cinema personale. Acquista ora e vivi l’intrattenimento come mai prima d’ora!

