Tutti pazzi per i nuovi Redmi K50: vendite RECORD in 5 minuti

Come ben sappiamo, Xiaomi ha tolto i veli alla nuova line-up Redmi K50 pochi giorni fa. Durante l'evento, ha anche svelato il flagship killer K40S che arriverà presto da noi come POCO F4 5G.

Il duoe K50 però, sembra aver ricevuto un'accoglienza clamorosa in Cina. Di fatto, è stato immediatamente messo in vendita e la società è stata in grado di registrare, in soli 5 minuti dall'apertura dei preorder, ben 330.000 richieste. Praticamente è stato un successo a tavolino.

Al momento, questi due smartphone sono disponibili per l'acquisto in Cina. Da noi non sappiamo quando arriveranno e se approderanno con altri moniker o brand (Xiaomi o POCO).

Redmi K50 e K50 Pro: un successo incredibile

Veniamo subito ai prezzi. Quanto costano? Redmi K50 con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di storage ha un prezzo di 2.399 Yuan, che corrispondono a circa 377 dollari. La versione con 256 GB invece, sale a 2599 Yuan (400 dollari circa) e la variante premium da 12+256 GB la si porta a casa per 2799 Yuan (440 dollari).

K50 Pro invece, ha i seguenti prezzi:

8 GB RAM + 128 GB storage: 2999 Yuan (470 dollari);

8 GB RAM + 256 GB spazio: 3299 Yuan (520 dollari circa).

Le iterazioni superiori salgono di prezzo, ovviamente.

Fra le specifiche principali citiamo i processori di punta di casa MediaTek. Sotto la scocca, troviamo infatti, un Dimensity 8100 e un Dimensity 9000.

Il modello base ha una batteria da 5500 mAh con fast charge da 67W e tre sensori con principale da 48+8+2 Megapixel. La versione Pro invece, ha una batteria da 5000 mAh con fast charge cablata da 120W e camera principale da 108 Mpx.

Hanno entrambi uno schermo AMOELD da 6,67 pollici con risoluzione QHD+, uno snapper selfie da 20 Mpx, memorie UFS 3.1 e RAM di tipo LPDDR5. Sotto la scocca infine, Android 12 e skin MIUI 13 al seguito.

Speriamo che possano arrivare presto da noi, perché sembrano essere molto interessanti sulla carta; restiamo in attesa di un loro debutto internazionale per provarli e farvi sapere.