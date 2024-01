Trust per una soluzione ECONOMICA e completa: tastiera + mouse a 14€

Se le tue periferiche hanno visto tempi migliori ed hai bisogno di rimediare velocemente e soprattutto con una spesa minima allora affidati a Trust che ti mette a disposizione quello di cui hai bisogno. Questo set mouse e tastiera è ciò che ti occorre per portare all’antico splendore sia la scrivania di casa che quella del posto di lavoro.

Con lo sconto in corso su Amazon, il kit TARO diventa a portata di mano. Spendi pochissimo grazie al ribasso e infatti, con soli 14€ porti tutto a casa. Cosa aspetti? Aggiungili al carrello.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono assolutamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.

Trust Taro per avere a disposizione sia una tastiera che un mouse nuovi

Trust Taro è il kit perfetto per spendere poco ma avere due periferiche ottime a disposizione. Entrambe cablate, sono una soluzione ideale se odi dover mettere a ricaricare questo genere di prodotti e vuoi avere sempre tutto pronto all’azione.

La tastiera è in forma completa quindi con tastierino numerico, tasti funzione e comandi veloci. Il layout QWERTY italiano rende la digitazione fluida e naturale così da non dover rinunciare a niente. In più ti faccio sapere che è totalmente resistente ai liquidi e robusta quindi anche se sei distratto, vai alla grande.

Il mouse, da parte sua, è estremamente semplice ma sai, è un vantaggio. È stato progettato in questo modo per offrirti la possibilità di usarlo sia con mano destra che con mano sinistra. Perché farne a meno allora?

Due prodotti di tutto rispetto per una scrivania che non teme il confronto. Cosa aspetti? Collegati subito su Amazon per acquistare il tuo set Trust TARO a soli 14€ con lo sconto in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.