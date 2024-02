Trust GXT 836 Evocx: tastiera da gaming retroilluminata a soli 19€

Se fai veloce oggi puoi fare un colpaccio e ti porti a casa una tastiera da gaming spettacolare a un prezzo molto più basso. Dunque prima che tutto finisca vai su Amazon e aggiungi al tuo carrello Trust GXT 836 Evocx a soli 19,90 euro, invece che 24,99 euro.

Come puoi vedere adesso hai la possibilità di avvalerti di uno sconto del 20% che porta i prezzo, già non altissimo, a terra. È un affare assoluto, anche perché non è solo un ottimo prezzo, ma offre anche una qualità eccellente. Vedrai subito la differenza nelle tue sessioni di gioco.

Trust GXT 836 Evocx: tastiera perfetta senza spende un capitale

Sicuramente questa tastiera è pensata per chi non vuole spendere molto ma offre ottime performance. Ha tasti meccanici molto robusti e ben distanziati per una digitazione velocissima e senza mancare un colpo. Inoltre la bellissima retroilluminazione colorata la rende bella esteticamente e unica.

È dotata di un prolungamento che puoi usare come poggiapolsi e che garantisce maggiore comfort. Anche dopo ore e ore di gioco non sentirai la stanchezza. E ha dei piedini antiscivolo che puoi regolare come desideri su 3 differenti livelli. Inoltre è compatibile con PC e portatili.

Fai presto dunque. Approfitta anche tu di questa super occasione. Fiondai su Amazon e acquista la tua Trust GXT 836 Evocx a soli 19,90 euro, invece che 24,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.