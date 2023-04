Truffe telefoniche e squilli senza risposta: cosa fare per non riceverli più

Purtroppo le truffe telefoniche sono in aumento. Si tratta di una piaga che accomuna molti utenti. Alcuni sono riusciti a salvarsi, altri invece ne sono diventati vittima. A ciò si è aggiunto anche il fenomeno degli squilli senza risposta che spingono il destinatario a richiamare il numero finendo col ritrovarsi addebitati costi esagerati e abbonamenti premium.

Ma come puoi difenderti da questi pericoli così diffusi? La prima cosa che ti consigliamo di fare è installare sui tuoi dispositivi una buona VPN. Attualmente c’è NordVPN in offerta al 63% di sconto con 3 mesi extra in regalo. Perché è necessario affidarsi a questi provider? Semplice, perché molto spesso i nostri dati personali vengono rubati dal web.

Hacker, tracker o cybercriminali riescono a carpire informazioni preziose come il nostro numero di telefono che abbiamo inserito registrandoci a qualche sito internet, social network o eCommerce. A volte, senza accorgersene, molti utenti finiscono su pagine phishing o controllate da keylogger che registrano ciò che viene digitato non appena si utilizza la tastiera.

Truffe telefoniche e squilli senza risposta: anticipali con un’app gratuita

Un altro modo per proteggersi dalle truffe telefoniche e dagli squilli senza risposta è installando un’app gratuita che riveli tutte le chiamate spam reali e/o presunte. La migliore in assoluto è Truecaller. Più volte ne abbiano parlato perché, con estrema semplicità, una volta attiva sul tuo smartphone ti aiuterà a non rispondere alle telefonate ambigue.

I potenti server di questa applicazione identificano all’istante l’ID Chiamante e ti avvisano se questo potrebbe essere pericoloso. Così facendo ti risparmi molti secondi al telefono ed eviti di chiamare quelle telefonate senza risposta realizzate per spingerti a richiamare quel numero e addebitarti costi esosi.

Infine, non c’è tecnologia che conta senza il buon senso. Sarai tu stesso a dover prestare attenzione alle telefonate in arrivo. Un’app Caller ID e Spam Blocking così come una VPN potranno evitare di farti prendere alla sprovvista o lasciare i tuoi dati personali in balia di attori malevoli online. Tuttavia, dovrai essere tu a decidere quali informazioni fornire sul web e a quali chiamate rispondere o richiamare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.