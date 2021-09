Se sei alla ricerca di un paio di auricolari true wireless ti trovi proprio nel posto giusto visto che su Amazon è in corso una promozione che non puoi farti scappare. Le Veenax L11 sono scontate del 56% e quindi te le puoi portare a casa spendendo appena €17,62. Praticamente sono quasi un regalo contando tutte le caratteristiche che ti offrono.

In più sono garantite le spedizioni Prime o in ogni caso gratuito in tutta Italia.

Veenax L11: le true wireless che non ti aspettavi

Acquistare un paio di wearable è diventato complicato: con tutti i modelli che sono presenti sul mercato, la scelta è sempre più ardua. Tuttavia se ti puoi fidare di me, ti suggerisco proprio le Veenax L11 che di straordinario hanno veramente tanto. Disponibili in colorazione nera, non ti fanno mancare nulla.

In particolar modo puoi fare affidamento su un sistema in-ear dotato di punte in silicone morbidissimo. Attraverso questa loro caratteristica ti sono assicurati sia una stabilità sopra le righe che un grado di comfort elevato, il quale ti permette di utilizzarle per lunghe ore senza mai avere fastidio. Arrivano corredate della loro custodia di ricarica che è un vero portento visto che ti garantisce una carica difficile da trovare sul mercato. Cosa intendo? Beh, che le ricarichi per ben 210 ore di fila e se hai necessità accedi anche alla modalità rapida che in appena dieci minuti ti concede fino a un'ora in più di riproduzione.

In termini di altoparlanti, c'è poco da dire visto che sono di ultima generazione e ti offrono una riproduzione di qualità molto elevata. In più, con i controlli touch puoi gestire la riproduzione con il solo utilizzo delle dita in modo veloce e facile.

Non ci dimentichiamo che sono integrati anche dei microfoni, grazie proprio a questi puoi intrattenere tutte le telefonate che vuoi senza mai incontrare problemi.

Acquista subito questi auricolari true wireless su Amazon a soli €17,62. Non ti fare scappare questa promozione visto che è legata le offerte di settembre Amazon

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

