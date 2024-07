Trasforma le tue foto in delle ISTANTANEE grazie alla stampante Fujifilm (al -34%!)

Quanto sarebbe fantastico trasformare qualsiasi foto, anche quelle fatte con il cellulare, un’istantanea senza che sia necessario recarsi dal fotografo o affidarsi a siti web esterni? Con la stampante Fujifilm instax Link WIDE, tutto questo diventa realtà. E se in origine l’avresti pagata 159,99€, in questo momento potrai farla tua per soli 104,99€!

Tutte le caratteristiche della stampante Fujifilm

Il nome di questa stampante è ispirato al formato WIDE, il quale permette alle tue foto di prendere vita con delle dimensioni molto più grandi rispetto a quelle di una tradizionale fotocamera istantanea.

La stampante è inoltre supportata da un’app dedicata che consente di personalizzare le stampe aggiungendo testi, filtri, cornici e molti altri effetti!

Quest’ultima si collega tramite la connettività Bluetooth al tuo smartphone, permettendoti di stampare le tue foto in pochi secondi, selezionando la foto, personalizzandola dall’app e stampandola in pochissimo tempo.

L’app ti permette di dare libero sfogo alla tua creatività, aggiungendo ad esempio un tocco di mistero alle tue foto con i QR code personalizzati: potrai nascondere messaggi segreti, link o suoni all’interno delle tue stampe. Inoltre, sarai in grado di scegliere tra diverse modalità colore per adattare l’aspetto delle tue foto ai tuoi gusti, e moltiplicare i tuoi ricordi con la funzione stampa multipla che ti permette di stampare la stessa foto in più copie identiche, per condividerle con amici e parenti.

Rendi ogni tuo ricordo tangibile grazie alla bellissima Fujifilm instax Link WIDE, col suo prezzo scontatissimo di soli 104,99€, risparmiando così -55,00€!