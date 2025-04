Riprese SPETTACOLARI con la DJI Osmo Action 4 Combo in MAXI SCONTO Amazon

DJI Osmo Action 4 Combo è una videocamera 4K capace di registrare fino a 120 fps, con un campo visivo ultra grandangolare da 155°, e che saprà darti delle riprese veramente spettacolari in ogni situazione. Oggi è in offerta su Amazon al prezzo incredibile di soli 219 euro invece di 319, con spedizione Prime e pagamento a rate con Cofidis disponibile al checkout.

DJI Osmo Action 4: la videocamera per dei video spettacolari

La videocamera è dotata di un sensore da 1/1.3” che ti regala immagini luminose anche di sera o in ambienti con poca luce e della tecnologia D-Log M a 10-bit con cui avrai a disposizione una gamma cromatica ricchissima per il post editing, senza perdere qualità e dettagli. Le riprese verticali native sono perfette per la condivisione sui social.

Una action cam che naturalmente non teme niente: impermeabile, resistente al gelo fino a -20°C e con una batteria da 1770 mAh ti garantisce fino a 150 minuti di registrazione, anche con temperature basse. Lo sgancio magnetico rapido ti aiuterà a cambiare angolazione o supporto in un attimo.

Tra le altre cose, con la funzione HorizonSteady 360° mantieni tutto stabile anche se la giri completamente ed è anche compatibile con accessori come DJI Mic 2 o Mini per un audio professionale senza complicazioni. Infine, la pre-registrazione ti permette di salvare fino a 60 secondi prima di premere “REC”.

Il massimo per le riprese spettacolari ad un prezzo super: acquista la DJI Osmo Action 4 a soli 219 euro invece di 319.