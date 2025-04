Stampa le tue foto in 10 secondi: la Kodak più amata è SVENDUTA a tempo limitato!

Ti piacerebbe scattare una foto e stamparla all’istante, con un tocco vintage ma di qualità? La Mini Shot 2 Retro 4PASS 2-in-1 allora è proprio quello che stai cercando: si tratta di una fotocamera istantanea e stampante fotografica tutto in uno, compatta, elegante, e super divertente da usare.

Con il suo design retrò e la finitura bianca, questa piccola macchina fotografica ti accompagnerà ovunque, e sarà sempre pronta a catturare ogni momento speciale della tua vita. Nonostante le sue dimensioni siano davvero maneggevoli e ridotte, la sua tecnologia avanzata di stampa 4PASS è in grado di regalarti stampe nitide, brillanti e resistenti nel tempo (la cui dimensione è 5,3 x 8,6 cm).

Ogni stampa è laminata automaticamente, così è protetta da acqua, impronte e scolorimento.

Questa macchina funziona anche come stampante fotografica portatile: puoi connetterla facilmente al tuo smartphone tramite Bluetooth, scegliere una foto dalla galleria e stamparla all’istante. Se desideri aggiungere filtri, scritte o effetti nessun problema: potrai personalizzare tutto tramite l’app dedicata.

Nella confezione d’acquisto troverai subito 8 fogli inclusi per iniziare a stampare i tuoi ricordi. E per non rimanere mai senza carta, ricevi anche una confezione extra da 60 fogli: perfetta per feste, viaggi, o per creare piccoli regali unici e personalizzati.

Questa macchina è davvero facile da usare, divertente e con un fascino irresistibile. Per di più su Amazon è venduta ad un prezzo davvero imbattibile: al momento infatti puoi approfittare di uno sconto del 5% e di un coupon aggiuntivo del 15% che ti consentirà di averla a casa tua a soli 106,58 euro! Approfitta subito della promo e non perderti la possibilità di avere questo straordinario prodotto!